NYP: в Белом доме месяцами говорят о выборах на Украине и уходе Зеленского

В Белом доме в течение нескольких месяцев идут дискуссии о необходимости проведения президентских выборов на Украине, там считают, что пришло время для "нового руководства" в стране, однако у президента США Дональда Трампа нет явного фаворита в будущей президентской гонке на Украине.