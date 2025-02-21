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NYP: в Белом доме месяцами говорят о выборах на Украине и уходе Зеленского

NYP: в Белом доме месяцами говорят о выборах на Украине и уходе Зеленского

В Белом доме в течение нескольких месяцев идут дискуссии о необходимости проведения президентских выборов на Украине, там считают, что пришло время для "нового руководства" в стране, однако у президента США Дональда Трампа нет явного фаворита в будущей президентской гонке на Украине.

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