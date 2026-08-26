В Липецкой области оплату маткапиталом можно оформить прямо в вузе

В Липецкой области запущена программа, позволяющая подавать заявление на оплату учёбы сразу из вуза.В Липецкой области Социальный фонд России (СФР) запустил пилотный проект: заявление на оплату учёбы можно подать сразу в вузе, не посещая клиентскую службу СФР или МФЦ.