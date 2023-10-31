31 октября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 22 единицы техники и 65 дорожных рабочих

31 октября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 22 единицы техники и 65 дорожных рабочихПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с на 30 на 31 октября на в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 17 единиц спецтехники.