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Иваново

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31 октября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 22 единицы техники и 65 дорожных рабочих

31 октября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 22 единицы техники и 65 дорожных рабочих

31 октября работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 22 единицы техники и 65 дорожных рабочихПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с на 30 на 31 октября на в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 17 единиц спецтехники.

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