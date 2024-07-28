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В России празднуют День Военно-морского флота: Путин на катере обошёл парадную линию кораблей

В России празднуют День Военно-морского флота: Путин на катере обошёл парадную линию кораблей

Русский президент принял парад по случаю Дня Военно-морского флота.Сегодня, 28 июля, Россия отмечает День Военно-морского флота.

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