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Царьград

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ОАК отправила Як-130М и Су-57 на авиашоу в Египте 8-10 сентября

ОАК отправила Як-130М и Су-57 на авиашоу в Египте 8-10 сентября

Для участия в El Alamein International Airshow 2026 в Египет прибыли модернизированный Як-130М и Су-57.

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