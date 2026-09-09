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Царьград

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Алексей Богодистов сообщил о массовом налете БПЛА на Геленджик

Алексей Богодистов сообщил о массовом налете БПЛА на Геленджик

В Геленджике зафиксировали наиболее массовый и продолжительный налет беспилотников минувшей ночью. Глава города Алексей Богодистов отметил, что цели атак не были достигнуты, благодаря активным действиям ПВО и мобильных огневых групп.

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