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Связисты выяснили, где самый быстрый интернет в Челябинске

Связисты выяснили, где самый быстрый интернет в Челябинске

В Челябинске эксперты определили места с самым быстрым интернетом. Максимальные скорости мобильного интернета в столице Южного Урала связисты «МегаФона» зафиксировали на ледовой арене «Трактор», в парке «Сад Победы», у главного корпуса ЮУрГУ, в районе сквера Семьи.

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