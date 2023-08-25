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Чжу Линь в матче с Гарсия второй раз в карьере и сезоне обыграла соперницу из топ-10

48-я ракетка мира Чжу Линь в четвертьфинале в Кливленде обыграла №7 Каролин Гарсия – 6:4, 6:1. 29-летняя китаянка второй раз в сезоне и карьере обыграла соперницу из топ-10 – первой была Мария Саккари на Australian Open.

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