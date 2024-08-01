Села на севере Приморья вновь уходят под воду

Северные районы Приморья вновь пострадали от интенсивных дождей, сообщает PRIMPRESS. В Пожарском, Красноармейском, Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском округах, Дальнереченском, Кировском районах, Лесозаводске в минувшие сутки прошли дожди разной интенсивности.
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