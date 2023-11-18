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Хмелевски победе: «Горжусь «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» – хорошая команда, но думаю, что мы просто лучше играем»

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 1:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Горжусь командой. Прошлое поражение было тяжелым для нас.

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