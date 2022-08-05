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Нагельсманн о 6:1 с «Айнтрахтом»: «Когда выигрываешь с разницей в 5 голов, ты лучший тренер в мире. Победы никогда не бывают нормой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Айнтрахтом».  Мюнхенская команда одержала победу со счетом 6:1 в первом туре Бундеслиги.

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