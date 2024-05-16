На двух улицах Рязани отключили холодную воду

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Касимовское шоссе, дома №№38б (школа №59), 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40а (детсад №150); улица Новосёлов, дома №№17 корпус 1 (школа №72), 17 корпус 1 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 17 корпус 2, 17а (детский сад №131) и №19а.