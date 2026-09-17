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The Eurasia Daily news agency

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I haven't seen the document, but I'm scared — the head of the Polish Defense Ministry about the "secret" CIA report

I haven't seen the document, but I'm scared — the head of the Polish Defense Ministry about the "secret" CIA report

The report of the head of the CIA, John Ratcliffe, on threats from Russia, which was reported by Polish Prime Minister Donald Tusk, was not seen by anyone in the Polish Ministry of Defense.

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