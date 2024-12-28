Чей Иран? В стране происходит тихий госпереворот

32,9 тыс прочтений 18 декабря Оглавление Стражи берут контроль. и деньги Талантливые контрабандисты Главная сила По сведениям агентства Reuters, ссылающегося на данные целого ряда источников, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) усилил надзор над нефтяной промышленностью страны и контролирует до половины её экспорта, приносящего Тегерану большую часть доходов и позволяющего финансировать "доверенных лиц" на Ближнем Востоке.
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