Русская весна
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Русская весна

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Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России

Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России

Индейцы американского племени навахо в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена из-за принятого главой Белого дома закона о запрете на импорт урана из России, который приведет к росту добычи и перевозки металла на их землях, заявил в интервью исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Ну уплотнят их на оставшиеся 7 кв.км, привыкать что ли.
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15 час.

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