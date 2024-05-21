Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России

Индейцы американского племени навахо в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена из-за принятого главой Белого дома закона о запрете на импорт урана из России, который приведет к росту добычи и перевозки металла на их землях, заявил в интервью исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.