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Минобороны: ВС России ударили по логистическим центрам на Украине

Российские силы ударили по логистическим центрам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. Помимо логистических узлов, под огонь попали объекты топливно-энергетического сектора и транспортной инфраструктуры.

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