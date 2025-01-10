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Царьград

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Блогер Zuby: Христианские ценности США и России — основа для союзничества

Блогер Zuby: Христианские ценности США и России — основа для союзничества

Британский блогер Zuby раскритиковал вражду США и России, подчеркнув общие христианские ценности. Его мнение озвучено в контексте решения администрации Байдена по Украине, что вызвало у него сомнения о восприятии врага среди обычных людей.

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