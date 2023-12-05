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Эксперты рассказали, кому на Алтае готовы платить до 400 тысяч рублей

Эксперты рассказали, кому на Алтае готовы платить до 400 тысяч рублей

Самую большую зарплату можно получить в ИТ-компании Специалисты портала "Зарплата.ру" проанализировали вакансии, размещенные на сервисе в декабре, и составили топ наиболее высокооплачиваемых предложений в Алтайском крае.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Большое расстояние от вот тебе, до на тебе ....
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