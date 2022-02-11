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Тренер «Динамо» Булут о месте клуба в Бундеслиге: «Финишировали бы в середине таблицы»

Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, поделился мнением о прогрессе бело-голубых в этом сезоне.

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