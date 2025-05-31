Лучший бомбардир в истории российского футбола Дзюба мечтает заняться кино

Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба сообщил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью.
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