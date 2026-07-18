Российский маркетплейс сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак

Глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила о выплатах пострадавшим и родственникам жертв в результате атак на логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске в Тамбовской области.
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