Генри Сехудо: «У Маска есть преимущество перед Цукербергом. Он намного тяжелее и знаком с джиу-джитсу»

«Я уверен, что этот бой состоится. Меня впечатляет то, сколько эти парни зарабатывают. Не понимаю, как они собираются найти время для тренировок и спаррингов.
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