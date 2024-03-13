Политолог Латышев: Запад может сделать Армению базой для гибридной войны с РФ

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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