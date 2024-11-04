Муфтий РТ поздравил жителей республики с Днем народного единства

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем поздравлении с Днем народного единства подчеркнул, что российское общество объединяет история, многонациональная культура и любовь к родной земле.
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