Лиза Моряк улетела с Сариком Адреасяном в романтическое путешествие по Италии

3 сентября Сарик Андреасян и его супруга объявили радостную новость: они снова стали родителями. Казалось бы, семья погрузилась в рутину ухода за новорожденным, но не тут-то было.
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