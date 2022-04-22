США: между странами G20 нет согласия по отстранению России

Для отстранения России от участия в «Группе двадцати» (G20) нужно единогласное решение всех стран-участниц, но согласия по этому вопросу пока нет, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Популярные статьи
- Срок ультиматума для нацистов в Мариуполе истёк. Ту-22М3 вылетели
- Мариуполь. Боевиков Азова будут уничтожать самым мощным НЕАТОМНЫМ оружием. ЖЕСТКИЙ УЛЬТИМАТУМ командования ВС РФ. 17 апреля (20 видео)
- Мариуполь. Бомбардировщики Ту-22М3 начали точечные ковровые бомбардировки боевиков Азова в промзоне: ПЕРВОЕ ВИДЕО (18 видео)
Свежие комментарии