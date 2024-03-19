Власти Барнаула планируют построить новые трамвайные линии на 74 миллиарда рублей

Проект хотят реализовать к 2036 году Администрация Барнаула намерена к 2036 году реализовать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города, что подразумевает строительство 24,5 километра трамвайных путей.
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