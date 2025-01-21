Торговая и налоговая политика Трампа может негативно сказаться на Турции

Негативные последствия для Турции и регионального рынка может иметь политика новой администрации США, которую она проводит во внешней торговле с Китаем и в вопросе налогов и ставок, 20 января пишет экономическое издание Dünya.
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