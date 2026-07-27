В России ужесточили миграционное законодатльство

Виктор Борисов Экономике нужны не мигранты как вещает Песков, а технологический прогресс, с то здание условий работы для своих сограждан! И оптимизация труда. Уже имеющаяся численность находящихся в России мигрантов как раз негативно влияет на экономику страны: 1. тормозят технологический прогресс; 2. обваливают уровень зарплат для коренного населения; 3. при помощи лоббистов выдавливают русских из различных трудовых сфер; 4. ежегодно выводят из экономики России сотни миллионов долларов (см. оф. данные Центробанка); 5. на оказание медицинской помощи тем кто не имеет полисов ОМС государство ежегодно тратит более 10 млрд. руб.; 6. приобретая гражданство России как туалетную бумагу по акции они пользуются социалкой за счёт русских налогоплательщиков - различные пособия, сертификаты на покупку жилья и даже пенсии платят тем кто ни дня не работал в России. Если Песков говорит, что мигранты якобы необходимы для экономического развития России (что как выяснили является неправдой), то тогда как минимум справедливо депортировать из России тех, которые НЕ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ "ТРУДОВЫЕ", т.е детей, жён, мам, пап, дедушек, бабушек, которые СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ от числа приезжих и паразитируют здесь на русских и нашей экономике, а по данным Федеральной службы Росстата около 25% въезжающих в Россию мигрантов это вообще лица НЕТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА.. так какую пользу для экомического развития России они приносят, если они её только разоряют? А ещё они утопили страну в криминале и беспределе, при этом многие из тех кто приехал работать на стройке, в ЖКХ и заводах по итогу работают в такси, в шаурмечных, парикмахерских, торгуют овощами и одеждой, открывают этнические кафе и т.п.. не очень понятно, Россия не сможет без таджикских таксистов, без узбекских поворов и азербайджанских продавцов овощами? По поводу упадка рождаемости.. ну так нужно стимулировать рождаемость русских и устранить те причины по которым с ней проблемы, а завоз азиатов и закавказцев только приведёт к изменению ЭТНО-КУЛЬТУРНОГО баланса населения страны и её последующему развалу. А еще страшнее захвату власти. Мы уже видим мэров Лондона. Макс Дивнич (https://t.me/+y9y5bOzZkPgzZmRi) -- -

Виктор Борисов ЧТО ТАКОЕ МИГРАЦИЯ И КАК ОНА ПРОИСХОДИТ Что такое миграция и как она происходит , её причины . Вот часть научной статьи . "ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ массовой миграции является стихийное, неконтролируемое размножение этноса, идущее из нежелания ограничивать себя в животных инстинктах...отсутствие стремление к развитию..Закономерность - .чем примитивнее этнос, тем более он похотлив и активно размножается... Благодаря достижениям западной науки, нищие отсталые народы мало выкашивают эпидемии, побежденные западной наукой и медициной... Именно стихийное , не ограничиваемое размножение – главная причина как МИГРАЦИИ, так и конфликтов, войн и кровопролитий между народами.Ученые подчеркивают,что мигрирующий этнос изначально недобр и негуманен, так как стремится к захвату ресурсов и благ, которые создал не он, и не его предки. Он изначально стремится на «готовое», рассчитывая захватить, получить побольше и получше, чем в своем месте обитания. Схема поведения массовой миграции на чужой территории всегда одна и та же: 1.Прибытие на новое место. 2. Адаптация, внедрение на новом месте.3.Усиленное размножение на новом месте и рост численности популяции. 4. Создание своего анклава. 5. Требование прав экономического, социального, культурного и т.д., равенства с коренным этносом. 6. Продолжение усиленного размножения.7. Предъявление прав преобладания. Их же много! 8. Усиленное размножение.9. Предъявление прав на господство или отделение вместе с захваченной территорией, ресурсами и инфраструктурой! В межэтнических процессах невозможно ждать справедливости в классическом понимании. Каждый мигрирующий этнос искренне считает справедливым только то, что выгодно именно ему» (Бондырева С.К., Колесов Д.В. Массовая миграция (сущность и явление) : Учеб.-метод. пособие 2004). " Так что образ мигранта у вас уже должен сложиться )