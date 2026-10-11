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Регионы России

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Винисиус удалён за захват соперника за волосы в матче Ла Лиги

Винисиус удалён за захват соперника за волосы в матче Ла Лиги

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил красную карточку в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против «Вильярреала».

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