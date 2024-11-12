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Суд в Ишимбае приговорил мужчину к лишению свободы за экстремистские призывы в интернете

Суд в Ишимбае приговорил мужчину к лишению свободы за экстремистские призывы в интернете

Ишимбайский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела против 43-летнего местного жителя, которому были предъявлены обвинения в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.

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