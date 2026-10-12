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Оговорки европейцев и нервы Зеленского: сценарий войны с РФ обсудили в Варшаве

Оговорки европейцев и нервы Зеленского: сценарий войны с РФ обсудили в Варшаве

РЕН ТВ В польской столице сегодня, 12 октября, открылся Варшавский форум по безопасности. Уже на его открытии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что тема мероприятия – это борьба между добром и злом.

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