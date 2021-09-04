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Жена-миллионерша заставила Шаляпина подписать брачный контракт на 150 страниц

Жена-миллионерша заставила Шаляпина подписать брачный контракт на 150 страниц

Женитьба Прохора Шаляпина на 42-летней канадской бизнесвумен стала неожиданностью для всех. Грандиозное торжество, которое обошлось в 15 миллионов рублей, состоялось в Лас-Вегасе и породило множество слухов о том, что свадьба была банальным пиаром.

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