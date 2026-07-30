Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

В Архангельске нейрохирурги удаляют гематомы через отверстие в 1 см

В Архангельске нейрохирурги удаляют гематомы через отверстие в 1 см

В Первой городской больнице Архангельска внедрили эндоскопическое удаление внутримозговых гематом. Операция длится около 30 минут и проводится через отверстие диаметром всего 1 сантиметр — без вскрытия черепа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии