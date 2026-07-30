В Архангельске нейрохирурги удаляют гематомы через отверстие в 1 см

В Первой городской больнице Архангельска внедрили эндоскопическое удаление внутримозговых гематом. Операция длится около 30 минут и проводится через отверстие диаметром всего 1 сантиметр — без вскрытия черепа.
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