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Андрей Картаполов рассказал, как новые назначения в Минобороны повлияют на ход СВО

Андрей Картаполов рассказал, как новые назначения в Минобороны повлияют на ход СВО

Назначение Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России, а Анны Цивилевой, Олега Савельева и Павла Фрадкова заместителями говорит о том, что в приоритете у министерства в ближайшей перспективе будут вопросы экономического обеспечения военной мощи страны и социальной поддержки военнослужащих.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Когда такой закон приняли?
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4 час.
Александр Данильчик
Очень любопытны мне комментарии любителей посудачить о воровстве. Как будто лично сами за руку хватали. Болтуны.
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4 час.
Александр Данильчик
Моё мнение такое. Если меняют состав, то это означает, что поменяются приоритеты в СВО.
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4 час.

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