Андрей Картаполов рассказал, как новые назначения в Минобороны повлияют на ход СВО

Назначение Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России, а Анны Цивилевой, Олега Савельева и Павла Фрадкова заместителями говорит о том, что в приоритете у министерства в ближайшей перспективе будут вопросы экономического обеспечения военной мощи страны и социальной поддержки военнослужащих.