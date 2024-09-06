Председатель ВК НПКСК провел встречу с президентом Замбии

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг провел встречу с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой, прибывшим в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.