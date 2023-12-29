Комментатор Уткин пошутил про «голую вечеринку» Ивлеевой

Бывший футбольный телевизионный комментатор Василий Уткин, отвечая на вопрос подписчика в telegram-канале, признался, что его звали на «голую вечеринку», организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева.
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