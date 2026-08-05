Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Оператор связи выплатит 1,2 млн рублей штрафа за пропуск звонков мошенников

Оператор связи выплатит 1,2 млн рублей штрафа за пропуск звонков мошенников

В Красносельском районе Санкт-Петербурга прокуратура оштрафовала оператора сотовой связи за пропуск подменных номеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon D
Ущерб тетке, а штрафные денежки государству. Забавно.
Ответить
1 м.