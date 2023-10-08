Глава Минобороны Италии заявил о снижении возможности дальше помочь Украине

Возможность дальше помогать Киеву снижается в связи с ограниченностью ресурсов, при этом конфликт достигает точки, когда разрешить кризис путем боевых действий не представляется возможным, считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
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