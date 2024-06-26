Пенсию россиянам в июле 2024 выплатят сразу в двойном размере Ирэн ОрлонскаяБывшие работники в органах правопорядка России смогут получить уникальное преимущество — двойную пенсию, состоящую из страховой и ведомственной частей.
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