Зловещая нумерология: в какие месяцы чаще всего на свет появляются маньяки

Весна — время пробуждения природы, появления первых цветов и… загадочных и тревожных событий. Кажется невероятным, но статистика утверждает, что именно в этот период на свет появляется значительное количество серийных убийц.
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