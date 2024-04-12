Пятница, 1️⃣2️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🚀 Всемирный день авиации и космонавтики 🎼День рождения рок-н-ролла 🐹Всемирный день хомяк 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1242 год - состоялось "Ледовое побоище" - сражение на льду Чудского озера, в котором победу над немецкими рыцарями одержало войско Александра Невского 📔 1796 год - Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу 📔 1861 год - вышел Указ Александра II об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения 📔 1919 год - в московском железнодорожном депо прошёл первый в Советской России субботник 📔 1949 год - на Воробьёвых горах в Москве состоялась церемония заложения первого камня Главного здания МГУ 📔 1961 год - началась эпоха покорения человеком космоса - советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет на орбиту Земли 📔 1985 год - с конвейера Горьковского автомобильного завода сошёл миллионный экземпляр легендарного советского автомобиля ГАЗ-24 "Волга".