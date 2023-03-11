РИАП "АПРАЛ" МТ

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CNN: Россия адаптировала удары ракет и теперь проходит через ПВО Украины, как нож сквозь масло

CNN: Россия адаптировала удары ракет и теперь проходит через ПВО Украины, как нож сквозь масло

Специалист Международного института стратегических исследований Дуглас Барри сообщил журналистам CNN о том, что Москва сумела адаптировать тактику преодоления ракетами украинского ПВО, которое практически ничего не может ей противопоставить.

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