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  • Maxim
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Яндекс снимет сериал по Atomic Heart. Съемки запланированы на 2025 год

Яндекс снимет сериал по Atomic Heart. Съемки запланированы на 2025 год

«Плюс студия», продюсерский центр «Яндекса», начал разработку киноадаптации видеоигры Atomic HeartПродюсерский центр «Плюс Студия», принадлежащий «Яндексу», объявил о начале производства киноадаптации популярной видеоигры Atomic Heart.

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