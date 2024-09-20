Яндекс снимет сериал по Atomic Heart. Съемки запланированы на 2025 год

«Плюс студия», продюсерский центр «Яндекса», начал разработку киноадаптации видеоигры Atomic HeartПродюсерский центр «Плюс Студия», принадлежащий «Яндексу», объявил о начале производства киноадаптации популярной видеоигры Atomic Heart.
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