Собчак сравнила «треш-свадьбу» Моргенштерна и свою с катафалком

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отмечают вторую годовщину свадьбы. В этот день звезда телеэкрана и неоднозначных интервью поностальгировала о торжестве, которое влюбленные в 2019 году разыграли в готично-гротескном стиле.