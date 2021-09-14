Виралайф

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович Проскурнин
    от заправщика заправился истребитель, а причем здесь пассажирский Airbus?Airbus совершила ...
  • Марина (фурцева)
    А разве Лукашенко ругался с США и ЕС ?! Или это Лукашенко замутил цветные революции по ЕС ?!....У Лукашенко остал...
  • Россиянин
    Медузы сегодня всепланетарная проблема. Китайцы и просто едят.:-)Пушков ответил Ук...

Собчак сравнила «треш-свадьбу» Моргенштерна и свою с катафалком

Собчак сравнила «треш-свадьбу» Моргенштерна и свою с катафалком

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отмечают вторую годовщину свадьбы. В этот день звезда телеэкрана и неоднозначных интервью поностальгировала о торжестве, которое влюбленные в 2019 году разыграли в готично-гротескном стиле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх