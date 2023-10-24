Из-за Украины: немецкий концерн Rheinmetall на треть поднял цены на 155-мм снаряды

Немецкий военно-промышленный концерн «Рейнметалл» (Rheinmetall) в полтора раза повысил отпускные цены на 155-миллиметровые снаряды, которые германское правительство поставляет Украине, а также закупает для нужд собственной армии.
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