Врач назвала женщинам способы уберечься от бесплодия и рака

Заболевания репродуктивной системы, даже самые страшные, как правило, очень долго вообще никак не беспокоят Акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева рассказала "Парламентской газете", почему каждой женщине необходимы регулярные профилактические осмотры и почему важно следить за гормональным фоном.
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