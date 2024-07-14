Врач назвала женщинам способы уберечься от бесплодия и рака

Заболевания репродуктивной системы, даже самые страшные, как правило, очень долго вообще никак не беспокоят Акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева рассказала "Парламентской газете", почему каждой женщине необходимы регулярные профилактические осмотры и почему важно следить за гормональным фоном.