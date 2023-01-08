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Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой». Он 1-й защитник в НХЛ с 2007 года с 5 очками за игру в возрасте до 23 лет

Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой». Он 1-й защитник в НХЛ с 2007 года с 5 очками за игру в возрасте до 23 лет

Защитник «Баффало» Расмус Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой». 22-летний швед был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сэйбрс» и «Уайлд» (6:5).

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