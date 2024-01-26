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Счастье и успех — неправильные цели для ваших детей

Счастье и успех — неправильные цели для ваших детей

Да и вообще для любого человека. Вот к чему нужно стремиться вместо этогоСпросите любого родителя, чего он больше всего хочет для своего ребёнка, и он рефлекторно ответит: «Я хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив и успешен».

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