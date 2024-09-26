Вопрос о возмещении Киевом ущерба в случае, если расследование подтвердит, что «Северные потоки» взорвали диверсанты Украины, призвала обсудить лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт 26 сентября на своем YouTube-канале.